Emis Killa offende Boban: “Me la può suc*re, faccia di merd*”, poi aggiusta il tiro “Ero ubriaco” (Di lunedì 6 luglio 2020) Emis Killa ieri sera è tornato a casa ubriaco e ha risposto a una domanda di un fan sparando a zero contro Boban, l’ex dirigente rossonero. Il motivo del contendere? L’inno rosso nero scritto dal rapper. Una volta smaltita la sbornia il cantante ha aggiustato il tiro… (diciamo così). Emis Killa contro Boban: “Me la... L'articolo Emis Killa offende Boban: “Me la può suc*re, faccia di merd*”, poi aggiusta il tiro “Ero ubriaco” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Emis Killa offende pesantemente Boban: “Me la può suc*re, faccia di merd*”, poi aggiusta il tiro “Ero ubriaco” ?????… - blogtivvu : Emis Killa offende Boban: “Faccia di merd*”, poi aggiusta il tiro “Ero ubriaco” - Donnie1899 : Ho il Chianti nelle vene e ho twitter aperto ma sono più simpatico di Emis Killa - zazoomblog : Milan Emis Killa risponde a Boban: “il mio inno una caduta di stile? Suca faccia di merda” - #Milan #Killa… - glitteryk00kie : Charlie Puth e Emis Killa sono i miei veri idoli -