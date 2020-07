Damante non rispetta il distanziamento sociale: chiuso il locale dove ha suonato - (Di lunedì 6 luglio 2020) Francesca Galici Una serata all'insegna del divertimento e poi un mare di polemiche ha travolto Andrea Damante, reo di non aver rispettato il distanziamento nel locale in cui ha suonato di recente Andrea Damante è nell'occhio del ciclone e stavolta le sue avventure sentimentali non c'entrano nulla. Il compagno di Giulia De Lellis, nonché dj affermato e richiesto in tantissime discoteche e locali noti, è al centro della polemica per una serata realizzata in un noto locale di Alba Adriatica, dove pare non siano state rispettate le misure di distanziamento anti-Covid. L'Italia sta provando a rialzarsi, il Paese sta reagendo dopo il lungo lockdown causato dall'emergenza sanitaria, che però ha portato anche a una profonda emergenza economica. L'imprenditoria italiana è in ginocchio a causa del mancato sostegno alle imprese da parte del governo e ... Leggi su ilgiornale

_kairiChan : Mi piace questo scaricabarile tipico italiano, dove la colpa non è mai di nessuno, sono sempre gli altri. Oggi la p… - sisterable : Damante posta una foto della sua serata TOPPRAGA. La discoteca chiude perché non fa rispettare i protocolli sanitar… - ciccio_co : Serviva uno di famoso (e ignorante) per fare questo polverone quanto vale per tutte le discoteche. Ho visto un sacc… - notonlyalife : Meno male che io non posso andare nella biblioteca del mio paese perché le restrizioni sono troppo severe e non la… - ciccio_co : Va bene il caso di Andrea Damante, in cui la discoteca (e le persone al suo interno) non ha rispettato le varie nor… -