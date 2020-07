Coronavirus in Irpinia, incubo focolaio: 9 contagiati (Di lunedì 6 luglio 2020) Molta preoccupazione per i nove nuovi contagiati da Coronavirus in Irpinia nelle ultime 48 ore.Preoccupano i nove nuovi contagi da Coronavirus in Irpinia accertati nelle ultime 48 ore. I possibili focolai sarebbero stati originati probabilmente da persone che rientravano da paesi esteri. Sei persone residenti a Santa Lucia di Serino (Avellino), tra cui un uomo di 69 anni di nazionalità venezuelana ma da dieci anni residente in Irpinia, ricoverato sabato scorso in condizioni critiche anche per patologie pregresse di cui soffre, sono risultate positive ai tamponi al “Moscati” di Avellino; 1 contagiato a San Michele di Serino; 2 a Rotondi, appartenenti allo stesso nucleo familiare, mentre per altre 2 persone di Serino si attende l’esito del secondo test dopo che erano risultate negative al primo. A Moschiano, dove una 32enne di nazionalità romena era ... Leggi su 2anews

