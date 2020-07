Casertana, il dg Todaro è già ai saluti: “Troppi impegni, ringrazio la società” (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Casertana FC comunica di aver interrotto il rapporto di lavoro con l’avv. Vincenzo Todaro per sopraggiunti impegni di natura professionale, incompatibili con l’incarico di direttore generale ricoperto in seno alla società rossoblu. All’avv. Todaro va il ringraziamento per il lavoro svolto nella sua breve esperienza all’ombra della Reggia. Queste le parole dell’avv. Vincenzo Todaro: “Poco più di un mese fa ho accettato con entusiasmo e orgoglio l’incarico di Direttore Generale assegnatomi dall’amico e Presidente Giuseppe D’Agostino. Purtroppo, benché animato da grandi motivazioni e buoni propositi, numerosi impegni professionali non mi consentono di rivolgere alla società le attenzioniche merita. ringrazio, l’Amico Giuseppe D’Agostino per la stima e ... Leggi su anteprima24

