Barcellona, Bartomeu: “Messi vuole finire qui la carriera” (Di lunedì 6 luglio 2020) Leo Messi va via dal Barcellona? Non è di questo avviso il presidente del club blaugrana, Josep Bartomeu, che al termine del match vinto dai catalani contro il Villarreal ha espresso parole di apertura per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo, anche se sembra più un discorso di circostanza che frutto di una reale convinzione: “Non voglio dare dettagli sulla trattativa, ma Leo ha detto molte volte che vuole chiudere la sua carriera al Barcellona. Ora siamo concentrati sul campo e abbiamo colloqui in corso con molti calciatori: Messi vuole continuare a giocare con noi e terminare qui la carriera. Ha ancora molti anni davanti. Ci divertiremo a lungo”. Leggi su sportface

Questa la clamorosa indiscrezione lanciata da "Cadena Ser" e che vedrebbe il numero dieci argentino particolarmente seccato dalle indiscrezioni che provengono dall'interno dello stesso club blaugrana.

