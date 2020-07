Baragatti (Usl Toscana sud-est): “Infermiere famiglia in 13 sedi pilota” (Di lunedì 6 luglio 2020) Michela Coluzzi 06/07/2020 Sanità, Toscana m.coluzzi@agenziadire.com Intervista a Lorenzo Baragatti, direttore del dipartimento delle Professioni infermieristiche e ostetriche della Azienda Usl Toscana Sud est Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Baragatti Usl Infermiere di famiglia e di comunità: la Asl Toscana sud est pronta per il servizio Grosseto Notizie