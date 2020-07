Anticipazioni Made in Sud stasera in tv: tutti gli ospiti e i comici (Di lunedì 6 luglio 2020) Torna su Rai 2 in prima serata dall’Auditorium del Cptv di Napoli l’appuntamento con lo show comico Made In Sud condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. I due conduttori sono pronti per la terza puntata all’insegna di risate, musica e allegria. Made in Sud stasera in tv 6 luglio: Anticipazioni Il tema della puntata è il desiderio. L’ospite principale della trasmissione sarà Enzo Avitabile, che per il progetto musicale Baby Groove, duetterà con Valerio Jovine. Protagonista di un altro spazio musicale anche Sal Da Vinci che, in anteprima, presenterà il suo nuovo singolo ‘So Pazz’E Te’, interpretato con Vale Lambo. Made in Sud stasera in tv: tutti i comici Tantissimi i comici e gli ospiti che saliranno sul palco: Paolo Caiazzo, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Ciro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Made Anticipazioni Made in Sud stasera in tv: tutti gli ospiti e i comici Il Corriere della Città Anticipazioni Made in Sud stasera in tv: tutti gli ospiti e i comici

I due conduttori sono pronti per la terza puntata all’insegna di risate, musica e allegria. Made in Sud stasera in tv 6 luglio: anticipazioni Il tema della puntata è il desiderio. L’ospite principale ...

Melaverde, puntata 5 luglio: servizi in replica da Mantova a Parma, info streaming

Manca ancora un po’ prima di poter vedere le nuove puntate di Melaverde, ma nel frattempo la trasmissione itinerante che raccoglie i tesori d’Italia, tra bellezze artistiche, culinarie e tradizioni ma ...

I due conduttori sono pronti per la terza puntata all’insegna di risate, musica e allegria. Made in Sud stasera in tv 6 luglio: anticipazioni Il tema della puntata è il desiderio. L’ospite principale ...Manca ancora un po’ prima di poter vedere le nuove puntate di Melaverde, ma nel frattempo la trasmissione itinerante che raccoglie i tesori d’Italia, tra bellezze artistiche, culinarie e tradizioni ma ...