Amazon vola e supera i 3000 dollari per azione

Amazon vola e supera i 3.000 dollari per azione, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 1.500 miliardi di dollari. I titoli del colosso di Jeff Bezos salgono del 4,49% a 3.019,36 dollari. Gra ...

Amazon Prime Video, titoli per viaggiare in Italia

L’estate 2020 è all’insegna del turismo di prossimità e delle vacanze alla scoperta dell’Italia. Un viaggio che possiamo iniziare anche con film, documentari e serie, partendo per un’avventura che si ...

