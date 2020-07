Alleanza M5S-Pd alle regionali. Grillo pronto a far ingoiare ai suoi pure questa (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug – Grandi manovre nei giallofucsia. Dopo che il Pd ha ribadito che Conte premier non si tocca, rinnovando la piena fiducia all’alleanza di governo, dem e 5 Stelle ora devono necessariamente confrontarsi sul fronte delle elezioni regionali di settembre. Sì, perché a tutt’oggi nonostante gli appelli incrociati di vari esponenti della maggioranza (e su tutti il monito di Conte), dem e grillini corrono divisi. Ecco perché, secondo uno scenario della Stampa, a breve sarà il garante M5S in persona a invitare i suoi all’alleanza con il Pd (proprio come ha già fatto per la nascita del governo Conte bis). Ma andiamo per ordine. Franceschini blinda Conte e chiede l’alleanza Pd-M5S alle regionali Dopo i forti attriti tra Conte e il Pd, risolti poi con un incontro tra il premier e il segretario Zingaretti, tra i dem ... Leggi su ilprimatonazionale

