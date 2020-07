Addio a Nick Cordero, morto per le complicazioni del coronavirus (Di lunedì 6 luglio 2020) Nick Cordero è morto a Los Angeles, novanta giorni dopo aver contratto il Coronavirus. Aveva 41 anni. «Dio ha un altro angelo in paradiso, ora», ha scritto su Instagram la moglie, Amanda Kloots, che nel corso del suo ricovero in ospedale ha documentato costantemente le condizioni dell’attore. «Il mio amato marito è morto questa mattina», ha scritto ancora, «Nick era una luce che brillava, amico di tutti, amava ascoltare, aiutare e soprattutto parlare. Era un attore e un musicista incredibile. Amava la sua famiglia e amava essere un padre e un marito. A me e ad Elvis (il figlio avuto nel 2019, ndr) mancherà ogni giorno, in tutto quello che faremo», si è letto sul profilo social della Kloots, sposata all’attore di Broadway dal 3 settembre 2017. Leggi su vanityfair

Noovyis : (Morto Nick Cordero, addio all’attore 41enne: gli era stata amputata una gamba in aprile causa Covid-19) - - BeastNoahArk : #WearAMaskPlease Addio Nick Cordero, l’attore di Broadway sconfitto dal coronavirus: aveva 41 anni | Sky TG24 - obbloom : avrò pure dovuto cambiare account e dire addio al mio amato nick ma i tweet su demet e orlando col cazzo che ve li… - Nick_Samair : RT @DiMarzio: La notizia dalla #RepubblicaCeca: Milan #Baros è pronto a dare l'addio al calcio a quasi 39 anni - _xlovestories : @sowatermelon_ E dire addio a “Giantasticamente”? Spero che il nuovo nick potrà essere all’altezza -