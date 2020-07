Abusi su minorenni, Ghislaine scandalizza la regina: si siede sul suo trono - (Di lunedì 6 luglio 2020) Francesca Rossi Su tutti i giornali e i social network è comparsa la foto scandalo di Ghislaine Maxwell, arrestata nell’ambito del caso Epstein, e di Kevin Spacey seduti sul trono della regina Elisabetta, un’immagine che ha fatto indignare (e tremare) la Corona Definire Ghislaine Maxwell una donna controversa è come dire che gli abitanti dell’East End di Londra provavano solo una leggera inquietudine al pensiero che Jack Lo Squartatore camminasse indisturbato tra i loro vicoli, di notte. I giornali di tutto il mondo hanno riportato la notizia della cattura della Maxwell, a quanto pare coinvolta fino al collo nello scandalo Epstein. Ghislaine non è solo l’ex compagna di Jeffrey Epstein, ma la persona che potrebbe mettere un metaforico cappio al collo del principe Andrea. Ghislaine Maxwell è stata arrestata nel New Hampshire, ... Leggi su ilgiornale

Abusi su minorenni, Ghislaine scandalizza la regina: si siede sul suo trono ilGiornale.it

