Torta 12 cucchiai al profumo di limone: poche calorie per un dolce gustoso. (Di domenica 5 luglio 2020) Vi è venuta voglia di preparare un dolce, ma siete sprovvisti della bilancia da cucina? Tranquilli, potete cucinare una buonissima e leggera, Torta dei 12 cucchiai al profumo di limone. Ecco per voi la ricetta completa. Ingredienti per fare la Torta 12 cucchiai al profumo di limone Per preparare questa buonissima Torta dei 12 cucchiai al profumo di limone, avrete bisogno di: 16 grammi di lievito in polvere per i dolci (1 bustina) 12 cucchiai di farina di tipo 00 e la stessa quantità di zucchero di canna 12 cucchiai di olio di semi e la stessa dose di acqua 3 uova intere 1 limone biologico (vi servirà sia il suo succo che la sua scorza grattugiata ) Q.b. di sale fino. Per la teglia: servirà un po’ di burro e un po’ di farina 00 extra. Per decorare la vostra Torta, avrete bisogno di: Un limone biologico (vi serviranno qualche goccia del suo ... Leggi su pianetadonne.blog

La torta alle pesche ci fa ritornare alla nostra infanzia quando a prepararla per colazione e merenda era la nostra mamma. Ma è possibile fare una torta in padella? Non solo è possibile, ma si tratta ...

La torta salata da Detto Fatto con la ricetta di Beniamino Baleotti

Impasto: 200 g farina 0, 80 g burro, 50 g formaggio spalmabile, sale, un cucchiaino di lievito Ripieno: 400 g zucchine, 400 g carote, 250 g ricotta, 150 g provola affumicata, 1 uovo, timo e basilico, ...

Impasto: 200 g farina 0, 80 g burro, 50 g formaggio spalmabile, sale, un cucchiaino di lievito Ripieno: 400 g zucchine, 400 g carote, 250 g ricotta, 150 g provola affumicata, 1 uovo, timo e basilico, ...