Napoli Roma 0-0 LIVE: termina il primo tempo (Di domenica 5 luglio 2020) Allo Stadio San Paolo, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Roma si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Roma 0-0 MOVIOLA termina il primo tempo 41′ Tiro Pellegrini – Zappacosta entra in area, serve Pellegrini al limite dell’area piccola. Il centrocampista giallorosso calcia a lato col sinistro. 40′ Tiro Milik – Il polacco si libera con velocità in area e calcia di sinistro, Pau Lopez è ancora decisivo. 32′ Traversa Milik – Cross forte e teso di Mario Rui, stacco perfetto di Milik che batte Pau Lopez ma colpisce la traversa. Sulla respinta Callejon non riesce a ribadire in rete a porta vuota. 30′ ... Leggi su calcionews24

