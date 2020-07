Meghan Markle e il suo “preoccupante silenzio”: ecco cosa sta succedendo (Di domenica 5 luglio 2020) Da diverso tempo Meghan Markle è stranamente taciturna. Eppure, tra l’addio alla Real Casa britannica e il trasferimento con Harry a Los Angeles, la carne al fuoco non manca… Meghan e il principe Harry devono “lottare” per andare avanti mentre la loro spaccatura con Buckingham Palace rischia di trascinarsi in una battaglia legale. A dirlo … L'articolo Meghan Markle e il suo “preoccupante silenzio”: ecco cosa sta succedendo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

