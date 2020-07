Meghan Markle e Harry, la fuga da Corte orchestrata da Carlo (Di domenica 5 luglio 2020) Sono passati diversi mesi dal giorno della Megxit e dell’annuncio, da parte di Harry e Meghan, di voler dire addio al loro ruolo di membri senior di The Firm. Su questo avvenimento, che ha sconvolto gli equilibri della Royal Family inglese, si è scritto tantissimo. Tra le ultime teorie in merito, ne spicca una considerata priva di fondamento ed elaborata da Nigel Cawthorne, biografo reale. A detta dell’esperto, la ‘fuga’ di Meghan Markle e Harry da Corte sarebbe stata orchestrata niente meno che da Carlo e William a seguito dell’intervista, risalente al novembre 2019, concessa dal Principe Andrea, coinvolto nello scabroso caso Epstein, alle telecamere della BBC. Le giornaliste Rachel Bowie e Roberta Fiorito, anch’esse esperte delle vicende della Famiglia Reale britannica, nel corso di una delle ultime puntate del podcast Royally Obsessed ... Leggi su dilei

