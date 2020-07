Lunga vita a Lete ma via quel rosso dalla maglia del Napoli (Di domenica 5 luglio 2020) C’è una questione che mi gira e mi rigira in testa da un po’. Un’idea romantica che si è acutizzata durante la quarantena (quasi fosse un’astinenza del tifoso), anche se una parte di me mi dice che le sue radici son ben più profonde. In più, metteteci pure la nostalgia di casa e della città (vivendo all’estero ormai da anni) e allora capirete che la maglia diventa ‘na cosa seria. Precisiamo: la prima maglia, quella che ci rappresenta e in cui tutti noi ci identifichiamo. Perché se è vero che non spetta ai tifosi sindacare sulle strategie di calciomercato o sulla formazione da mandare in campo, viceversa possiamo e dobbiamo dire la nostra su quello che andremo ad acquistare, partecipando e contribuendo al tempo stesso alla causa della Società. Poco importa per quale occasione, per andare allo ... Leggi su ilnapolista

Lutto per i vigili del fuoco. E' scomparso don Vincenzo Fois, cappellano dal 1972 e rettore della chiesa di Sant'Agostino, a Cagliari

E’ una giornata di lutto anche per i vigili del fuoco. Don Vincenzo Fois era il cappellano dei vigili del fuoco di Cagliari dal 1972, nonché rettore della chiesa di Sant’Agostino a Cagliari. Sono 48 g ...

Coronavirus, i londinesi ripopolano i pub dopo la lunga chiusura

Anche la Gran Bretagna sta cercando di ritornare alla vita prima della pandemia, così, pub e bar hanno riaperto i battenti accogliendo tanti londinesi in cerca di una birra e un po’ di spensieratezza.

