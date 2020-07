Live Cagliari-Atalanta 0-0: Gasp fa riposare Ilicic e Zapata (Di domenica 5 luglio 2020) Il Cagliari di Zenga ha conquistato sette punti nelle ultime tre partite, grazie alle vittorie a Ferrara sulla Spal e in casa col Torino e al pareggio di Bologna; Atalanta scatenata in campionato,... Leggi su ilmattino

beinsports_FR : [?? LIVE - 19H30] ???? #SerieA ?? beIN 1 : Parme - Fiorentina ?? beIN 2 : Cagliari - Atalanta ?? MAX 6 : Brescia - Hel… - RedmptionSports : ?? LIVE ???? Italy: Serie A ? Cagliari - Atalanta ?? Atalanta & Over 2.5 Goals @ 2.10 (5 Units) - infoitsport : Cagliari-Atalanta, formazioni ufficiali e cronaca live - Cagliari News 24 - Emilyriya87 : RT @livestream50: !!! LIVE STREAMING HD ?????? Italian Serie A Brescia vs Hellas Verona Cagliari vs Atalanta Parma vs Fiorentina Sampdoria v… - LeatestNews : RT @LeatestNews: ??????Live Stream?????? Italian Serie A Osasuna vs Getafe Brescia vs Hellas Verona Cagliari vs Atalanta Parma vs Fiorentina Sa… -