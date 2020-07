Inter, Materazzi: «I sei gol al Brescia dimostrano una buona forma» (Di domenica 5 luglio 2020) Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato della ripresa del campionato dei nerazzurri Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato, durante l’Inter Calling Club, della ripresa del campionato dei nerazzurri. SEI GOL AL Brescia – «Sei marcatori diversi contro il Brescia? Penso che sia importantissimo, perché si tratta anche di giocatori che hanno avuto poco spazio quest’anno. Questo fa ben sperare sul fatto che la condizione di forma dopo la pausa sia molta buona e lo dimostra il fatto che tutti bene o male hanno preso parte in queste 3-4 partite agli impegni che ci sono stati, a parte qualche infortunato o dei giovani come Sebastiano Esposito che ha davanti a sé giocatori di classe mondiale ma si dimostra sempre pronto. Fare tanti gol, e farli con tanta gente, è davvero molto importante. In primo luogo, ... Leggi su calcionews24

