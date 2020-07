Independence Day, Bill Pullman invita gli americani a indossare la mascherina (Di domenica 5 luglio 2020) Bill Pullman, celebre per il suo ruolo in Independence Day, ha girato un video dove invita il pubblico americano a servirsi della mascherina. Bill Pullman, celebre per il suo ruolo in Independence Day, ha girato un video dove invita il pubblico americano a servirsi della mascherina. Il filmato, realizzato per il cinema Alamo Drafthouse, è stato reso disponibile ieri, in occasione della festa dell'indipendenza americana. Introdotto come "l'attore più presidenziale di sempre", Pullman ha lasciato il seguente messaggio nel video che potete vedere qui sopra: "Salve, America. Non sarò il vostro presidente adesso, ma devo dirvi che il 4 luglio rimane il mio giorno festivo preferito. Quest'anno festeggerò la mia libertà in modo importante. Indosserò la mia mascherina della libertà ogni volta che ... Leggi su movieplayer

