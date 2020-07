Il Regno Unito caccia Huawei dal 5G. Boris Johnson dice no ai cinesi (Di domenica 5 luglio 2020) Il primo ministro Boris Johnson sarebbe pronto a iniziare ad eliminare gradualmente la tecnologia Huawei dalla rete 5G della Gran Bretagna. Una svolta imminente, che dovrebbe avvenire entro l'anno. È quanto rivela il Telegraph. La Gchq, agenzia governativa che si occupa di intelligence e comunicazione, avrebbe già riconsiderato la garanzia fornita a suo tempo sulla sicurezza delle tecnologie del colosso Made in Cina. Leggi su iltempo

