Gomorra, ecco a chi è ispirato Salvatore Conte (Di domenica 5 luglio 2020) Alcuni personaggi di Gomorra - la serie prendono spunto dalla cronaca: ad esempio Don Salvatore Conte è ispirato al boss che da sicario del clan Di Lauro è diventato il capo degli Scissionisti: ecco chi. Nonostante molti personaggi di Gomorra - La serie siano diventati celebri, non tutti sanno che alcuni di essi sono ispirati a figure realmente esistite. Ad esempio Salvatore Conte è ispirato a Raffaele Amato, killer del clan Di Lauro e poi capo degli scissionisti. Nella serie basata sul libro di Roberto Saviano il personaggio è interpretato da Marco Palvetti. Raffaele Amato è nato a Napoli, l'11 novembre del 1965. Era soprannominato 'o Spagnuolo (lo spagnolo) per aver vissuto molti anni della sua latitanza nella penisola iberica. È stato uno dei protagonisti dell'ascesa della famiglia Di Lauro al potere, negli anni '90 ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gomorra, ecco a chi è ispirato Salvatore Conte - IvoNavy : @ciruzz82 Ho studiato e la mia famiglia pure... Ecco perché Scampia non è solo Gomorra. - AntonKnebenson : panni sporchi la guerra di scampia, ecco dove hanno girato gomorra 2 la ... - giuliacroce1985 : Ecco le canzoni di Gomorra #TemptationIsland - ginaorlandinalb : RT @ilgiornale: La serie strizza l'occhio a 'Gomorra' e ai film di Tarantino. Fra violenza e affetti familiari -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra ecco

Movieplayer.it

“Da spettatore old style, credo ci sia una profonda differenza tra la condivisione e l’emozione di una proiezione con il pubblico e la distribuzione online, in streaming, di un film. Ritengo però che ...Ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano «Gomorra» è una delle serie tv italiane di maggior successo: nel 2016 è stata venduta in 170 Paesi e l’anno scorso il New York Times l’ha inserita a ...