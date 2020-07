Foca monaca, torna in Italia dopo oltre mezzo secolo: la conferma nel Dna di un cucciolo. Esperti: “Ora protocolli per la conservazione” (Di domenica 5 luglio 2020) dopo oltre mezzo secolo la Foca monaca è tornata in Italia. Nonostante negli ultimi anni non sia mancato qualche avvistamento sporadico di individui di passaggio, è il 2020 a portare con sé due segnalazioni che rendono più concreto il futuro di un suo nuovo insediamento. Cacciata per la sua pelle e perché vista come competitrice per i pescatori, dagli anni sessanta, di fatto, la Foca monaca è estinta in Italia. Un tempo diffusa in tutto il Mediterraneo, nel mar Nero e sulle coste atlantiche dalla Spagna all’Africa occidentale, oggi sopravvive, con meno di 700 individui, in Grecia, Turchia, Madera, regione autonoma del Portogallo, e Mauritania. Ma a gennaio, è arrivata una buona notizia per questo pinnipede: un cucciolo di Foca monaca è stato avvistato in Puglia. Una meta che non dovrebbe sorprendere. Le coste pugliesi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Foca monaca Foca monaca, torna in Italia dopo oltre mezzo secolo: la conferma nel Dna di un cucciolo Il Fatto Quotidiano Tracce della foca monaca nella grotta dell'isola, il ritorno a Capraia adesso è realtà

I ricercatori del ministero non hanno dubbi: il mammifero vive nel mare dell’isola. L’ultima apparizione era di sessant’anni fa, ora via al piano per attirare turisti LIVORNO. La foca c’è. Oltre alle ...

I ricercatori del ministero non hanno dubbi: il mammifero vive nel mare dell'isola. L'ultima apparizione era di sessant'anni fa, ora via al piano per attirare turisti LIVORNO. La foca c'è. Oltre alle ...