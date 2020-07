FC Heidenheim-Werder (lunedì, ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 5 luglio 2020) Ritorno dello spareggio promozione-retrocessione di Bundesliga e per il Werder Brema le cose sono tutte in salita contro il sorprendente Heidenheim. Padroni di casa che sono stati sorprendenti nella gara di andata, mantenendo uno 0-0 preziosissimo e che di fatto regala loro più di qualche chance di vittoria. Il sogno per la squadra di mister Schmidt adesso si gioca in quest’ultima … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : FC Heidenheim-Werder (lunedì, ore 20:30): formazioni, quote, pronostici - SVWBot : RT @armagio: 0-0 tra #Werder e #Heidenheim, andata #playoff #Bundesliga. Solo 3/11 volte è salita la squadra dal livello sotto. E lo 0-0 co… - Cucciolina96251 : RT @armagio: 0-0 tra #Werder e #Heidenheim, andata #playoff #Bundesliga. Solo 3/11 volte è salita la squadra dal livello sotto. E lo 0-0 co… - ricardorubio44 : Ho recuperato Werder Bremen - Heidenheim (andata dello spareggio di Bundesliga) e devo dire che non è stata l'ora e… - armagio : 0-0 tra #Werder e #Heidenheim, andata #playoff #Bundesliga. Solo 3/11 volte è salita la squadra dal livello sotto.… -