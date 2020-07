Fabian Ruiz all’intervallo: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, peccato non aver segnato” (Di lunedì 6 luglio 2020) Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della... L'articolo Fabian Ruiz all’intervallo: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, peccato non aver segnato” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

RealHumanBeing8 : Cristante 35M dilazionati. TRENTACINQUE, roba che ci prendevi Fabian Ruiz e ti avanzavano anche i soldi per farci l… - zazoomblog : Fabian Ruiz: “Dobbiamo aiutare tutti siamo undici in campo” - #Fabian #Ruiz: #“Dobbiamo #aiutare - romanewseu : 85' - Cambio per il Napoli: fuori Fabian Ruiz, dentro Elmas #ASRoma #NapoliRoma 2-1 #Romanewseu - forzaroma : 84' - Gol del Napoli di testa con Di Lorenzo. Rete annullata per posizione di fuorigioco. Intanto Gattuso richiama… - usedtobeCoco : Ricordo che il Roma twitter Fabiàn Ruiz non lo voleva... -