F1: i piloti in ginocchio contro il razzismo, Leclerc e Verstappen non aderiscono (Di domenica 5 luglio 2020) Ma indossano la t-shirt nera “End Racism” e su Twitter precisano: “Non per questo siamo meno impegnati contro le discriminazioni” Leggi su lastampa

piloti ginocchio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : piloti ginocchio