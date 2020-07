Colpo del Bologna a San Siro. Inter sconfitta, Juve bye bye (Di domenica 5 luglio 2020) Colpo grosso del Bologna a San Siro contro l'Inter. La squadra emiliana, sotto di un gol al termine del primo tempo, rete di Lukaku al 22', in 10 uomini per l'espulsione di Soriano trova il pari con Juwara al 74' e il gol vittoria di Barrow all'80'. Sull'1-0 Lautaro spreca un calcio di rigore. In classifica i nerazzurri sprecano l'occasione per avvicinare la Lazio al secondo posto restando fermi a 64 punti. Passo in avanti della squadra di Mihajlovic che sale così a 41 punti. Leggi su iltempo

MatteoBarzaghi : Altro colpo in prospettiva per l’Inter. Dopo Il bulgaro Iliev, un altro 2004 tra i più interessanti a livello europ… - Antonio_Tajani : Ma chi è che dall’alto ha deciso che la Cassazione doveva condannare @berlusconi? Chi era il regista del complotto… - riccardo_fra : La Guardia di Finanza ha effettuato il più grande sequestro mondiale di anfetamine, un durissimo colpo nei confront… - tempoweb : Colpo del Bologna a San Siro. Inter sconfitta, Juve bye bye #inter #bologna #sansiro - Origine_tw : RT @interrisnews: #Miele adulterato sugli scaffali italiani: ora è allarme rosso. Un nuovo colpo per un settore già in crisi ????#apicoltura… -