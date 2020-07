Chiariello: “Il Napoli ha già salutato la Champions, in 9 partite non c'è corsa (Di domenica 5 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “La Lazio ha un ultimo ostacolo altissimo da superare: il Milan con Ibra che torna. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Chiariello: “Il Napoli ha già salutato la Champions, in 9 partite non c'è corsa - news24_napoli : Chiariello: "Mi piacerebbe vedere Lozano titolare. Al Napoli serve… - sscalcionapoli1 : Sostituto di Callejon, i dubbi di Chiariello: 'Politano non si è inserito, Lozano oggetto misterioso' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Chiariello: “Politano non si è inserito, Lozano oggetto misterioso”: Ch… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: ON AIR - Chiariello: 'Il Napoli ha già salutato la Champions, in 9 partite non c'è corsa, Lozano è un oggetto misterios… -