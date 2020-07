Berlusconi: “Non escludo un Governo diverso”. Salvini: “I giochini non mi appassionano” (Di domenica 5 luglio 2020) L’intervista di Silvio Berlusconi a ‘Il Giornale’: “Sono lieto che Conte apprezzi il nostro impegno”. MILANO – In un’intervista a Il Giornale Silvio Berlusconi ha aperto ad un nuovo Governo: “Fra l’ipotesi di tenerci questa maggioranza per altri due anni e quella di un Governo diverso, più autorevole, più credibile in Europa e nel mondo, che faccia un politica adeguata per uscire dalla crisi, io dico che vale la pena almeno di pensarci“. “La via maestra – ha continuato il Cavaliere – rimane quella delle elezioni perché vi sia un esecutivo espressione della volontà degli italiani. Tuttavia mi rendo conto che la strada per le elezioni sia particolarmente difficile, sia per le ovvie resistenze del ceto politico, sia per la crisi economica e sanitaria“. Berlusconi sul ... Leggi su newsmondo

