Benevento, per l’attacco l’idea è ambiziosa: Graziano Pellè! (Di domenica 5 luglio 2020) Il Benevento neopromosso in Serie A inizia a studiare le prime mosse di mercato in vista della prossima stagione, in cui non vorrà più essere una comparsa ma un vero e proprio protagonista.GRANDI AMBIZIONIcaption id="attachment 984145" align="alignnone" width="499" Benevento Maggio (Instagram Maggio)/captionIl Benevento in vista della prossima stagione ha grandi ambizioni. La rosa allenata da Filippo Inzaghi nella prossima stagione sarà ricca di giocatori dalla grande esperienza e qualità, calciatori pronti per la categoria in cui andranno a giocare, per evitare la retrocessione e diventare una presenza stabile nel massimo campionato italiano e non più soltanto una comparsa, come accaduto nel corso della stagione di Serie A 2017/18.IL SOGNOcaption id="attachment 987133" align="alignnone" width="594" Pellè ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Benevento, sondaggio per Iturbe - SkySport : ULTIM'ORA Il #Benevento conquista la promozione in #SerieA Decisivo il successo per 1-0 sulla Juve Stabia #SkySport… - rtl1025 : ?? Il #Benevento è promosso in #SerieA con sette giornate di anticipo sulla fine del campionato di Serie B. La squad… - ItaSportPress : Benevento, per l'attacco l'idea è ambiziosa: Graziano Pellè! - - corradone91 : Mario #Mandzukic ha già rescisso il contratto con l'#AlDuhail. Il croato vorrebbe rientrare in SerieA: sulle sue tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento per Depuratore Benevento, svolta in un mese: «Entro fine luglio l'incarico per il... Il Mattino Benevento, indizio social da Mandzukic: “Ho rescisso con l’Al Duhail”

Mario Mandzukic ha terminato prima del tempo la sua avventura in Qatar e dichiara con un tweet sul suo profilo: “Ho raggiunto un accordo con l’Al Duhail per rescindere in modo consensuale il contratto ...

Calciomercato Benevento, rinforzi per la Serie A | Tentativo in casa Roma

Il Benevento è ormai sicuro della promozione dopo l’incredibile stagione disputata: possibile colpo in prestito proprio dalla Serie A Stagione incredibile del Benevento quest’anno, che è riuscita a co ...

Mario Mandzukic ha terminato prima del tempo la sua avventura in Qatar e dichiara con un tweet sul suo profilo: “Ho raggiunto un accordo con l’Al Duhail per rescindere in modo consensuale il contratto ...Il Benevento è ormai sicuro della promozione dopo l’incredibile stagione disputata: possibile colpo in prestito proprio dalla Serie A Stagione incredibile del Benevento quest’anno, che è riuscita a co ...