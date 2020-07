Barcellona, Messi detta le condizioni per restare (Di domenica 5 luglio 2020) Lionel Messi e il Barcellona potrebbero essere giunti alla fine del loro rapporto: il fuoriclasse argentino nei giorni scorsi ha interrotto le trattative per il rinnovo del contratto, e adesso la dirigenza blaugrana sta tentanto di porre rimedio alla situazione.IL CONTRATTOcaption id="attachment 984739" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/captionIl contratto di Lionel Messi è in scadenza il prossimo 30 giugno, e la Pulce fino a questo momento non sembra interessato a rinnovarlo. Da quando si è diffusa la notizia che il club catalano era in difficoltà per il rinnovo di Messi, numerose società di tutto il mondo si sono fiondate sull'argentino nel tentativo di accaparrarsi le sue prestazioni. La situazione però non è così semplice: il giocatore non è interessato ad andare via dalla Spagna, e i ... Leggi su itasportpress

forumJuventus : CorSera: 'Costa almeno 200 milioni il sogno chiamato Messi. L’argentino è deluso dal Barcellona: contento dell’arri… - Gazzetta_it : .@arthurhromelo e @Miralem_Pjanic tra gli eletti: alla corte sia di @Cristiano che di #Messi #Juve #Barcellona… - T0T0_23 : @Berneyes Col Barcellona in Champions, sul gol di Messi - Stellio1 : RT @forumJuventus: CorSera: 'Costa almeno 200 milioni il sogno chiamato Messi. L’argentino è deluso dal Barcellona: contento dell’arrivo di… - ItaSportPress : Barcellona, Messi detta le condizioni per restare - -