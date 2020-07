Anticipazioni Una Vita venerdì 10 luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Venerdì 10 luglio 2020 – Una sconcertante verità su Cinta: dopo la sua scarcerazione Cinta è costretta a tornare a casa dove le aspetta un confronto serrato con i suoi genitori che la tempesteranno di domande. Cinta è pronta per tutto questo e in quel frangente ne approfitterà per raccontare ai suoi parenti tutta la verità. In un secondo momento Ursula rifiutando l’aiuto di Fabiana si troverà a dover dormire per strada lasciando tutti senza parole tra indignazione e soddisfazione specie da parte dei suoi eterni detrattori. L'articolo Anticipazioni Una Vita venerdì 10 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

