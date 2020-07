Venezia, litiga con l’ex marito della compagna e lo uccide con due colpi di pistola: arrestato un 51enne (Di sabato 4 luglio 2020) Ha ucciso con due colpi di pistola l’ex marito della sua attuale compagna, ma poco dopo i fatti è stato arrestato dai carabinieri nella sua abitazione a Oriago di Mira, provincia di Venezia, senza che opponesse resistenza. Secondo gli investigatori, sono le motivazioni passionali ad aver spinto Simone Meggiato, 51 anni, ad ammazzare il coetaneo. Tra i due era scoppiata una lite nel cuore della notte, conclusa con due colpi d’arma da fuoco che non hanno lasciato alcuna speranza ad Andrea Baldan. Secondo quanto riportato dal Tgr Veneto, Baldan era stato denunciato per molestie dall’ex moglie e, nonostante il divieto di avvicinamento, si era recato in moto presso l’abitazione di Meggiato, dove alloggiava la donna. Al momento dell’incontro tra i due Meggiato impugnava due armi: uno spray al peperoncino e una calibro 9 regolarmente detenuta. Nello ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Venezia litiga Rissa e pestaggio a Jesolo. Un uomo in rianimazione La Nuova Venezia Venezia, litiga con l’ex marito della compagna e lo uccide con due colpi di pistola: arrestato un 51enne

Ha ucciso con due colpi di pistola l’ex marito della sua attuale compagna, ma poco dopo i fatti è stato arrestato dai carabinieri nella sua abitazione a Oriago di Mira, provincia di Venezia, senza che ...

Megarissa in piazza a Jesolo. Zoggia vieta i drink e chiede la Celere

Il sindaco chiede i reparti della celere di Padova in piazza Mazzini, il Prefetto preferisce la chiusura anticipata dei locali. Ieri alla riunione del comitato per la sicurezza e ordine pubblico si so ...

Ha ucciso con due colpi di pistola l’ex marito della sua attuale compagna, ma poco dopo i fatti è stato arrestato dai carabinieri nella sua abitazione a Oriago di Mira, provincia di Venezia, senza che ...Il sindaco chiede i reparti della celere di Padova in piazza Mazzini, il Prefetto preferisce la chiusura anticipata dei locali. Ieri alla riunione del comitato per la sicurezza e ordine pubblico si so ...