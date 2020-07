Tienimi Bordone, la raccolta della settimana (Di sabato 4 luglio 2020) Islanda, Giappone, Stati Uniti e addirittura Emilia-Romagna: notizie dal mondo, anche se siamo ancora tutti qui Leggi su ilpost

ilpost : Tienimi Bordone, la raccolta della settimana - hebahime : RT @ilpost: Oggi il vicedirettore @francescocosta è ospite di Tienimi Bordone, il podcast di @matteobordone: per questo abbiamo deciso di a… -

Ultime Notizie dalla rete : Tienimi Bordone

Il Post

Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone sul Post. Il titolo si capisce? Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si ...Come dice il saggio, è più facile riuscire a guardare nel buco nero di un'infezione da sutura che un capezzolo femminile Tienimi Bordone è il podcast quotidiano di Matteo Bordone per gli abbonati del ...