Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson: “La diversità è molto importante nella Fase 4” (Di sabato 4 luglio 2020) Tessa Thompson, interprete di Valchiria in Thor: Love and Thunder, ha parlato dei piani della Marvel per quanto concerne la diversità nella Fase 4. Tessa Thompson, interprete di Valchiria in Thor: Love and Thunder, ha parlato dei piani della Marvel per quanto concerne la diversità nella Fase 4. L'attrice, ospite del programma Actors on Actors della rivista Variety, insieme al collega Ramy Youssef, ha parlato della propria esperienza e di ciò che vedremo nei prossimi anni: "Questi film viaggiano ovunque nel mondo, ed è importante poter rappresentare in quel mondo le persone di colore, i disabili, la comunità LGBTQIA. Penso che sia importante per tutti, e soprattutto per i giovani, poter vedere se stessi in questi film. È molto emozionante poter fare queste cose, ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Thor Love Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson: “La diversità è molto importante nella Fase 4” Movieplayer.it Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson: “La diversità è molto importante nella Fase 4”

Tessa Thompson, interprete di Valchiria in Thor: Love and Thunder, ha parlato dei piani della Marvel per quanto concerne la diversità nella Fase 4. L'attrice, ospite del programma Actors on Actors del ...

Marvel: Tessa Thompson sulla Fase 4 “Ci sarà molta più diversità”

La diversità nei futuri progetti dei Marvel Studios è qualcosa che i dirigenti dello studio hanno promesso già da un bel po’ di tempo e ora Tessa Thompson, che presto rivedremo nel ruolo di Valkyrie i ...

Tessa Thompson, interprete di Valchiria in Thor: Love and Thunder, ha parlato dei piani della Marvel per quanto concerne la diversità nella Fase 4. L'attrice, ospite del programma Actors on Actors del ...La diversità nei futuri progetti dei Marvel Studios è qualcosa che i dirigenti dello studio hanno promesso già da un bel po’ di tempo e ora Tessa Thompson, che presto rivedremo nel ruolo di Valkyrie i ...