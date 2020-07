Stefano De Martino: «Una relazione con Alessia Marcuzzi? Tutto falso» (Di sabato 4 luglio 2020) «Se mi innamoro, vi giuro, ve lo dico». Così Stefano De Martino via Instagram risponde a quello che, in poche ore, si è già candidato a essere il gossip dell’estate 2020. L’ha scritto Dagospia, in un tardo sabato sera di inizio luglio: «C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belén e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belén) tra De Martino e Alessia Marcuzzi», si legge sul sito fondato da Roberto D’Agostino. Leggi su vanityfair

