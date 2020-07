Sneijder: «Sto pensando di tornare in campo». Contatti con un club olandese (Di sabato 4 luglio 2020) Wesley Sneijder sta pensando di calcare nuovamente i campi da calcio: l’ex fantasista olandese può tornare all’Utrecht Wesley Sneijder potrebbe tornare a giocare a calcio dopo aver annunciato il ritiro nel 2018. Queste le dichiarazioni dell’ex fantasista dell’Inter. «Ci penserò su, ne ho già parlato con Jordy Zuidam», ossia l’allenatore dell’Utrecht. Le porte di casa potrebbero riaprirsi per Sneijder. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Danesismo : RT @corradone91: #Sneijder potrebbe imitare #Robben e tornare a giocare dopo il ritiro. Wes, che si era ritirato ufficialmente nel 2018, sc… - corradone91 : #Sneijder potrebbe imitare #Robben e tornare a giocare dopo il ritiro. Wes, che si era ritirato ufficialmente nel 2… - ItaSportPress : L'Utrecht tenta Sneijder, l'ex Inter medita il ritorno in campo: 'Ci sto pensando' - -

Ultime Notizie dalla rete : Sneijder Sto

TUTTO mercato WEB

Il dietrofront di Arjen Robben dopo il ritiro e la scelta di tornare a giocare col Groningen ha sorpreso un po' tutti in Olanda, ma l'ex stella del Bayern presto potrebbe essere in buona compagnia. Do ...Dopo il ritiro, il ritorno. Wesley Sneijder pensa seriamente di tornare a giocare, proprio come dichiarato recentemente dal connazionale Arjen Robben. L’ex interista è tentato alla proposta dell’Utrec ...