Sabato notte riapre la discoteca Kursaal di Lignano (Di sabato 4 luglio 2020) Il Kursaal Club riaprirà con la serata di Sabato 04 Luglio (alle ore 00:01) “Ci sentiamo in dovere di Ringraziare la questura per averci permesso di riprendere a svolgere la nostra attività d’intrattenimento in anticipo. Ci teniamo a sottolineare che per noi il tema della violenza sulle donne è un punto molto importante, infatti stiamo organizzando un evento per sensibilizzare i ragazzi su questo argomento.” Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Sabato notte Lakescapes: sabato 11 luglio a Dormelletto "Una notte in Blues" NovaraToday Rupinpiccolo, due cavalli in fuga nella notte

TRIESTE A causa del malfunzionamento del cancello di una scuderia, due cavalli si sono allontanati nella notte tra venerdì e sabato 3-4 luglio da una struttura sita nella località di Rupinpiccolo. Un ...

Novità in Borgo Santa Caterina I dehors sulla corsia dei bus

I locali nelle sere di sabato e domenica dovranno chiudere all’una. L’amministrazione monitorerà il traffico per scoprire eventuali problemi Il debutto è pronto. Da corsie preferenziali per autobus a ...

