Rosy Abate 2, la seconda puntata in replica domenica 5 luglio su Canale 5 (Di sabato 4 luglio 2020) Rosy Abate 2, la seconda puntata in replica, in onda domenica 5 luglio su Canale 5. Trama e anticipazioni. Tra pandemia e ripresa, sembra essere passata un’eternità, ma era solo settembre 2019 quando su Canale 5 debuttava la seconda stagione di Rosy Abate, e adesso se volete rinfrescarvi la memoria, o semplicemente non l’avete vista, ci sono le repliche su Canale 5. Domani, domenica 5 luglio alle 21:30 circa su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della seconda stagione di Rosy Abate. La seconda stagione, ricordiamo, è composta da cinque puntate e mettono la parola fine alla storia, attuale almeno, della protagonista. Mediaset ha poi annunciato che sta sviluppando una serie prequel, che racconterà la storia di Rosy dai 13 ai 20 anni, dal titolo Teen Mafia, qui puoi leggere i dettagli della notizia. La seconda puntata in onda domenica 5 luglio ... Leggi su dituttounpop

