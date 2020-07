Ripresa serie A, dopo il lockdown si segna di più (Di sabato 4 luglio 2020) Ripresa serie A, dopo il lockdown si segna di più: quasi tre reti a partita, il cambio di mentalità può fare la differenza Un cambio di mentalità che sta praticamente facendo la differenza. In serie A si segna di più rispetto a prima, come riportato dal focus pubblicato su La Gazzetta dello Sport. Le squadre attaccano di più e concedono di più. Il risultato? Più reti, rispetto al passato: il cambio di mentalità sta facendo la differenza e sta creando maggiore spettacolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Una serie che il 25enne ex Siviglia punta a rinverdire nella gara dell’Olimpico. Tornerà da titolare dopo che a Torino è partito dalla panchina causa pure alcuni fastidi muscolari. Correa vuol ...

: quasi tre reti a partita, il cambio di mentalità può fare la differenza Un cambio di mentalità che sta praticamente facendo la differenza. In serie A si segna di più rispetto a prima, come riportato ...

