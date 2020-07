Riccione, ragazza torinese di 17 anni fa il bagno all'alba con gli amici e muore annegata (Di sabato 4 luglio 2020) Da chiarire le cause della disgrazia. "Non avevamo bevuto, all'improvviso l'abbiamo vista annaspare" raccontano i ragazzi Leggi su repubblica

Una diciassettenne è annegata a Riccione: il corpo della ragazza brasiliana, residente a Rimini, è stato ritrovato questa mattina in spiaggia non lontano dal porto. La giovane che secondo una prima ri ...RICCIONE (RIMINI). E' stata trovata senza vita sulla spiaggia di Riccione, non lontano dal porto, nelle prime ore della mattina. Una tragedia: una ragazza di 17 anni è annegata. Sul posto per le indag ...