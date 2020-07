"È per il tuo bene", ottimo cast e puro disimpegno - (Di sabato 4 luglio 2020) Serena Nannelli Nella nuova commedia su Amazon Prime Video Giallini, Battiston e Salemme sono uno spassoso trio. Brave le spalle comiche al femminile. Un film leggero, che si dimentica in fretta Remake di un campione d'incassi spagnolo, "E' per il tuo bene", la commedia di Rolando Ravello uscita direttamente su Amazon Prime Video, ha come protagonisti tre padri, cognati tra loro, che vanno in crisi una volta scoperta l'identità dei fidanzati delle figlie. I tre uomini, un avvocato molto in vista (Marco Giallini), un operaio con problemi di gestione della rabbia (Giuseppe Battiston) e un ligio poliziotto (Vincenzo Salemme), nutrono un amore egoistico nei confronti della propria progenie. A scatenare le rappresaglie paterne sono i seguenti concorrenti: una vegana di colore, uno sciupafemmine cinquantenne e un rapper dedito alla droga leggera (Biondo, trapper al suo ... Leggi su ilgiornale

