Pagelle Juventus Torino: super CR7 e Dybala, solo un flop (Di sabato 4 luglio 2020) Pagelle Juventus Torino – La Juventus batte il Torino nella trentesima giornata di Serie A fissando il punteggio sul 4-1: decisive le reti di Dybala, Cuadrado e CR7, autogol di Djidji nei minuti finali, disastro Toro. I bianconeri momentaneamente allungano il vantaggio sulla Lazio portandosi a +7. Per il Torino segna Belotti, con Buffon che non mantiene la porta inviolata nel match del record di presenze. super Dybala e Ronaldo, sottotono Bernardeschi. Pagelle Juventus Torino: super Dybala e CR7, solo un flop Juventus Buffon 6,5: risponde presente sulla conclusione di Verdi, ma nulla può sul tiro dal dischetto di Belotti. Nonostante il lato intuito Buffon non mantiene la porta inviolata nel match del record. Cuadrado 7: riesce ad accompagnare bene durante la fase offensiva. La dimostrazione? Il secondo gol siglato dopo aver percorso tutta la fascia destra. De Ligt 6: Il ... Leggi su juvedipendenza

