Napoli, proposto Danilo dell’Ajax: il giovane attaccante piace molto agli azzurri (Di sabato 4 luglio 2020) Secondo quanto riportato dal portale di notizie online Calcionews24, vi sarebbe un nuovo calciatore in orbita Napoli. Si tratta di un giovanissimo attaccante classe 1999 ed attualmente militante nell’Ajax. Il suo nome è Danilo Pereira da Silva, semplicemente conosciuto come Danilo. Il calciatore brasiliano è stato proposto alla squadra azzurra direttamente dagli agenti dello stesso. … L'articolo Napoli, proposto Danilo dell’Ajax: il giovane attaccante piace molto agli azzurri Leggi su dailynews24

andreafabris96 : ???? #Napoli, Lorenzo #Insigne ???? a #IlCorriereDellaSera: '#Totti si è proposto per diventare il mio agente, ma ho ri… - CrapanzanoRobin : RT @davide_procopio: Juventus milik accordo trovato!!!!ora s tratta cl Napoli dalle informazioni la Juve avrebbe proposto bernardeschi cm p… - CrapanzanoRobin : RT @juventusfans: A Gennaio c'è stato l'interessamento del Bayer Leverkusen, ma per tempistiche la trattativa è arenata sul nascere. Ad ogg… - davide_procopio : Juventus milik accordo trovato!!!!ora s tratta cl Napoli dalle informazioni la Juve avrebbe proposto bernardeschi c… - infoitsport : Napoli, Milik ancora in panchina. Scontato il suo addio: l'Atletico Madrid ha proposto Thomas -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli proposto Calciomercato Napoli: proposto Danilo, giovane gioiello dell’Ajax – ESCLUSIVA Calcio News 24 Milan, i conti non tornano Gazidis pensa a Rangnick per salvare la stagione

Gli esami, per il Milan, non finiscono mai. E sono esami uno più impegnativo dell'altro. Stasera la Lazio che punta allo scudetto pur se priva (per squalifica) della sua artiglieria (Immobile e Caicei ...

Napoli, flash mob degli operatori dello spettacolo: «Questa riapertura è una falsa partenza»

Un sipario, due sedie, un leggio e una cassa: gli operatori dello spettacolo scendono in piazza nella settimana inaugurale del Napoli Teatro Festival. Non si tratta di una riesumazione degli ottocente ...

Gli esami, per il Milan, non finiscono mai. E sono esami uno più impegnativo dell'altro. Stasera la Lazio che punta allo scudetto pur se priva (per squalifica) della sua artiglieria (Immobile e Caicei ...Un sipario, due sedie, un leggio e una cassa: gli operatori dello spettacolo scendono in piazza nella settimana inaugurale del Napoli Teatro Festival. Non si tratta di una riesumazione degli ottocente ...