Morto Alessandro Invernizzi, l’ex patron delle Acque Lurisia (Di sabato 4 luglio 2020) Alessandro Invernizzi è Morto la scorsa notte, dopo aver lottato per molti anni contro una malattia che tuttavia non è mai riuscita a togliergli la felicità. La scorsa notte è Morto a Roccaforte Mondovì in provincia di Cuneo, Alessandro Invernizzi, 49 anni, il manager-coach che aveva creato il movimento dei Feliciani, nonché gli estremisti della … L'articolo Morto Alessandro Invernizzi, l’ex patron delle Acque Lurisia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

