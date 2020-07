MLS, rinviato il match Dallas-Vancouver: sei calciatori positivi al Covid-19 (Di sabato 4 luglio 2020) La Major League Soccer ha annunciato il rinvio del match di campionato Dallas-Vancouver. Il motivo? La positività al Covid-19 di sei giocatori del Fc Dallas. Dallas-Vancouver era in programma il 9 luglio a Orlando, in Florida, sede unica scelta dalla Mls per la ripresa del campionato, sospeso per via dell’emergenza sanitaria. In attesa di conoscere la nuova data del match, l’intera squadra del Fc Dallas è stata messa in isolamento. Leggi su sportface

