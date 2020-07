Maria De Filippi: le delusioni? Mi prenderei a schiaffi (Di sabato 4 luglio 2020) Maria De Filippi, in vacanza dopo la fine dei suoi programmi, si racconta al settimanale Oggi e parla di un lato che ultimamente ha manifestato a che in tv. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più belle della tv. Insieme da ormai trent’anni, il prossimo 28 agosto festeggeranno le nozze d’argento: 25 anni con la fede al dito, l’uno accanto all’altro, supportandosi e amandosi. QuandoArticolo completo: Maria De Filippi: le delusioni? Mi prenderei a schiaffi dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

LaMammaN1 : - GiuliaPironti3 : @mamacita1204 maria de filippi e Maurizio costanzo ???? - fabio_blob_ : @GalantoMassimo Il titolo del prossimo articolo sarà Maria De Filippi passa ad Apple TV? Piersilvio deve preoccupar… - GIOURSO : RT @angelandc0: @FBiasin Questi sono i danni che fa Maria De Filippi. Questo crede di essere un presentatore. E ci ha fatto credere anche l… - angelandc0 : @FBiasin Questi sono i danni che fa Maria De Filippi. Questo crede di essere un presentatore. E ci ha fatto credere anche la RAI. -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Stefano De Martino tradiva Belen per Alessia Marcuzzi? In un video pubblicato nelle stories su Instagram Stefano De Martino nega di aver tradito Belen per la popolare conduttrice televisiva. La notizi ...Maria De Filippi ha dato l’opportunità di farsi conoscere e di entrare nel mondo dello spettacolo a tantissime persone. Per quanto riguarda Amici, tutto è basato sul talento dei partecipanti, mentre p ...