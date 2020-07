Libereremo l'Italia (Di domenica 5 luglio 2020) La piazza, ovvero antidoto al virus che spesso contagia il centrodestra, quello dei distinguo e di una competizione dalla quale emergono spine attraverso le quali gli alleati si feriscono a vicenda. Non ha difettato alla regola l'appuntamento di ieri a Piazza del Popolo, dove si è consumato questo rito della coesione che, nella sua lunga antologia, al polo dei moderati, dei conservatori e dei sovranisti riesce sempre bene. Cambiano le epoche, cambiano i leader, ma non il risultato, ieri mattina simboleggiato da un unico simbolo, quel tricolore appoggiato in ogni sedia che ha assorbito le bandiere di partito. E dunque, sul palco, si sono succeduti Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e in chiusura Matteo Salvini, segretario della Lega. Ognuno a suo modo, e con varie intensità, ha tracciato l'architettura di quel ... Leggi su iltempo

Cosi49Cosimo : RT @Cortez1958: 4 luglio, Meloni: 'Quando scenderemo in piazza a ottobre saremo due milioni. Tenetevi pronti, perché vi chiameremo. Liberer… - aurora_pianese : RT @Cortez1958: 4 luglio, Meloni: 'Quando scenderemo in piazza a ottobre saremo due milioni. Tenetevi pronti, perché vi chiameremo. Liberer… - pier71432790 : RT @Cortez1958: 4 luglio, Meloni: 'Quando scenderemo in piazza a ottobre saremo due milioni. Tenetevi pronti, perché vi chiameremo. Liberer… - giufra555 : RT @Cortez1958: 4 luglio, Meloni: 'Quando scenderemo in piazza a ottobre saremo due milioni. Tenetevi pronti, perché vi chiameremo. Liberer… - superenzo41 : RT @Cortez1958: 4 luglio, Meloni: 'Quando scenderemo in piazza a ottobre saremo due milioni. Tenetevi pronti, perché vi chiameremo. Liberer… -