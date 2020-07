Lazio – Milan – Probabili Formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv o streaming (Di sabato 4 luglio 2020) La partita serale di sabato 4 luglio, valevole per la 30esima giornata di Serie A, vedrà contrapporsi Lazio e Milan in uno scontro molto interessante sia per la classifica, anche per i semplici appassionati. Fischio d’inizio alle ore 21.45 allo stadio Olimpico di Roma. Lazio – Milan – come arrivano alla gara Continua il grande momento della Lazio, che anche dopo il covid si conferma come la più accreditata “anti Juventus”, con la sola sconfitta subita sul campo dell’Atalanta, tra l’altro in rimonta a rallentare la ricorsa ai bianconeri in una lotta che appare ancora molto aperta. Biancocelesti attualmente a quota 68 punti dopo i successi in rimonta contro Fiorentina e Torino. Momento comunque positivo per il Milan, nonostante non siano arrivati i 3 punti nell’ultima trasferta a Ferrara contro la Spal, ... Leggi su giornal

acmilan : ?? #LazioMilan ?? Coach Pioli's squad for our trip to the Olimpico ?? Lazio-Milan ?? Ecco i convocati rossoneri per la… - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Juventus vs. Torino 6.15pm Sassuolo vs. Lecce 8.30pm Lazio vs. AC Milan 10.45pm. #TheScoreKE - Gazzetta_it : Il bivio di #Inzaghi e la tentazione #Ibrahimovic per #Pioli: tutto su #LazioMilan - 0Marcullo02 : RT @lucapagni: Bollettino #Milan (lavori in corso) Non sarebbe il massimo finire la stagione con il terzo allenatore, ma va tenuto conto ch… - Ibrahim32639035 : RT @TeamMilanAC: Gianpaolo Calvarese will referee Lazio - Milan -