La Lazio crolla col Milan, la Juventus sale a più 7. Sembra finita (Di sabato 4 luglio 2020) A otto giornate dal termine, la Juventus può cominciare a festeggiare il suo scudetto. Non sappiamo quale numero sia. Poi bisogna sottrarre o aggiungere due, sul campo o no. La Lazio è crollata in casa contro il Milan. Tre a zero per la squadra di pioli con gol di Calhanoglu (tiro deviato), di Ibrahimovic (rigore parato ma la palla sfugge a a Strakosha) e poi terza rete di Rebic nella ripresa. Il Milan ha temporaneamente scavalcato il Napoli al sesto posto, in attesa della sfida di domani sera tra Napoli e Roma. Aritmeticamente il campionato non è ancora finito. C’è lo scontro diretto a Torino e proprio alla prossima giornata la Juventus andrà a San Siro contro il Milan e poi ospiterà l’Atalanta e quindi andrà a Sassuolo. La Lazio, invece, andrà a Lecce e poi ospiterà il Sassuolo e andrà a Udine. ... Leggi su ilnapolista

Elvin_JFC : RT @GoalItalia: La Lazio crolla contro il Milan ?? La Juve sale a +7 ?? C'è ancora una corsa Scudetto ? #LazioMilan - sportli26181512 : Grande Milan all'Olimpico: la Lazio crolla e scivola a -7 dalla Juve: Grande Milan all'Olimpico: la Lazio crolla e… - eleitaliana : RT @TUTTOJUVE_COM: La Lazio crolla in casa sotto i colpi di Calhanoglu, Ibra e Rebic. La Juve a +7! - Fiorentinanews : La #Lazio crolla contro il #Milan, e per i rossoneri ci mette lo zampino anche un ex violaGuarda la nuova CLASSIFIC… - napolista : La Lazio crolla col Milan, la Juventus sale a più 7. Sembra finita I rossoneri vincono 3-0 all’Olimpico e scavalca… -