Highlights e gol Lazio-Milan 0-3 | Serie A 2019 2020 VIDEO

Gli Highlights e le azioni salienti di Lazio-Milan 0-3, match della trentesima giornata di Serie A 2019/2020. Buon primo tempo dei rossoneri in vantaggio al 23′ con una conclusione dalla distanza di Calhanoglu sporcata quel che basta per ingannare Strakosha. Al 34′ c'è il raddoppio: Radu respinge col braccio un cross di Saelemaekers e Calvarese concede il calcio di rigore poi trasformato da Ibrahimovic. Nel secondo tempo la Lazio spinge ma il Milan trova il tris con Rebic, autore del 3-0 su assist di Bonaventura.

Grande vittoria dei Rossoneri che tornano da Roma con un 3 a 0 sulla Lazio, attualmente secondi in classifica. I gol del Milan arrivano al 23esimo con Calhanoglu, poi al 34esimo, su rigore, è Ibrahimo ...

Juventus-Torino 4-1. E’ poker bianconero, Toro annichilito. Tabellino ed Highlights – VIDEO

La Juventus cala il poker al Toro. Ronaldo ritorna al gol su punizione. E’ la partita dei record infranti in casa Juventus, prima quello di Buffon che con 648 presenze nel campionato italiano, poi que ...

